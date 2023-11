L’arbitro è stato costretto a sospendere per qualche secondo la partita per accertarsi di quello che stava capitando allo stadio di Leskovac, in Serbia, dove si giocava Cukaricki-Fiorentina di Conference League: un tifoso serbo è stato allontanato dalle tribune dopo aver gridato epiteti razzisti al calciatore di casa Ibrahima Ndiaye che ha denunciato subito l’accaduto ai presenti. Dopo qualche minuto, il tifoso è stato individuato ed arrestato dalle autorità.