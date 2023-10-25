Kayode dopo il rinnovo: "Non mi aspettavo tutto questo. È solo l'inizio, non si è fatto ancora niente"

Michael Kayode ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 con la Fiorentina. Dopo la firma, il ragazzo ha parlato ai canali ufficiali del club: “Non mi sarei mai aspettato tutto ciò, a partire dall'Eu...

Michael Kayode ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 con la Fiorentina. Dopo la firma, il ragazzo ha parlato ai canali ufficiali del club: “Non mi sarei mai aspettato tutto ciò, a partire dall'Europeo vinto con la Nazionale con gol in finale. Poi l'esordio a Genova e il momento che sto vivendo adesso… Sono contentissimo di essere qua, di rinnovare con questo fantastico club. Sono qui per un nuovo inizio, perché ancora non si è fatto assolutamente nulla. Sono giovane, sì, ma il momento si deve vivere. Quindi sarà un ri-inizio".

Sul periodo a Gozzano: “Questa fase è stata fondamentale per ridarmi la rampa di lancio in club di professionisti; devo ringraziare Soda, il mister che ha creduto in me nonostante i miei 16 anni. Ho dato il massimo e da lì ho giocato tutte le partite”.

Infine i ringraziamenti: “In primis la mia famiglia, che non ha mai smesso di credere in me. Poi gli agenti, gli amici che ho da quando sono bambino”.

https://www.labaroviola.com/ufficiale-michael-kayode-ha-rinnovato-con-la-fiorentina-fino-al-2028/228147/