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Ufficiale: Michael Kayode ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028

Adesso è ufficiale: Michael Kayode ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028. Un traguardo che il giovane terzino viola si è meritato dopo un grande avvio di stagione, conquistando la fiducia di Vin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2023 16:45
Ufficiale: Michael Kayode ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028 -
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Kayode
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Adesso è ufficiale: Michael Kayode ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028. Un traguardo che il giovane terzino viola si è meritato dopo un grande avvio di stagione, conquistando la fiducia di Vincenzo Italiano e di Firenze a suon di grandi prestazioni. L'annuncio è arrivato direttamente dal canale broadcast su Instagram: "Ciao a tutti ragazzi, sono Kayo, ho appena rinnovato il mio contratto fino al 2028".

Foto: Instagram Fiorentina

TERRACCIANO: “QUELLO CHE CI SIAMO DETTI DOPO EMPOLI RIMANE NELLO SPOGLIATOIO. NON MI INTERESSANO LE VOCI”

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