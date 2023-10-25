Ufficiale: Michael Kayode ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028
Adesso è ufficiale: Michael Kayode ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028. Un traguardo che il giovane terzino viola si è meritato dopo un grande avvio di stagione, conquistando la fiducia di Vin...
Adesso è ufficiale: Michael Kayode ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028. Un traguardo che il giovane terzino viola si è meritato dopo un grande avvio di stagione, conquistando la fiducia di Vincenzo Italiano e di Firenze a suon di grandi prestazioni. L'annuncio è arrivato direttamente dal canale broadcast su Instagram: "Ciao a tutti ragazzi, sono Kayo, ho appena rinnovato il mio contratto fino al 2028".
Foto: Instagram Fiorentina
TERRACCIANO: “QUELLO CHE CI SIAMO DETTI DOPO EMPOLI RIMANE NELLO SPOGLIATOIO. NON MI INTERESSANO LE VOCI”
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