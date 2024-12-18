Nazione: “Matic e Folorunsho sul taccuino di Pradè: l’obiettivo è quello di sostituire Bove”

L'assenza di Bove a Bologna si è fatta sentire molto

L'assenza di Edoardo Bove a Bologna si è sentita eccome. Proprio per questo motivo, la dirigenza viola nel mercato di gennaio si guarderà intorno alla ricerca del profilo più adatto per rinforzare la rosa viola.

I nomi sulla lista sarebbero due: Micheal Folorunsho, centrocampista classe 1998 di proprietà del Napoli che, al servizio di Conte però, non sta trovando spazio e potrebbe essere inserito in un operazione che vedrebbe Biraghi direzione Napoli a titolo definitivo; il secondo profilo invece, è Nemanja Matic.

Il serbo, a differenza dell'ex Verona, è il classico mediano vecchia scuola che già conosce il nostro campionato per la recente esperienza nella capitale. La carta che potrebbe giocare a favore dei viola è il periodo di grossa difficoltà che sta attraversando il Lione; a causa della crisi finanziaria al club francese è stata disposta la retrocessione in Ligue 2. Lo scrive La Nazione.

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