Qui Roma, Tante assenze contro la Fiorentina: anche Spinazzola, Matic e Rui Patricio non sono partiti

La Roma è partita in direzione Firenze dove domani pomeriggio affronterà la Fiorentina a pochi giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia. Diverse le assenze per José Mourinho oltre a quelle di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, annunciate ieri dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

Leonardo Spinazzola, Rui Patricio e Nemanja Matic infatti non hanno viaggiato con la squadra e quindi domani non scenderanno in campo (oltre agli infortunati di lungo corso Karsdorp e Kumbulla). Si tratta di gestione delle energie per il portiere (al suo posto gioca Svilar) e il mediano, mentre il terzino è ancora infortunato. La Roma non ha diramato una lista dei convocati, non lo fa mai, ma chi non parte è come se fosse non convocato, resta a Trigoria. Altri big potrebbero comunque andare in panchina domani, ma chi è partito sarà a disposizione e magari può subentrare. Lo riporta SOS Fanta.

