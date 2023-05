Amoruso su Jovic: “Credo che sia stato Italiano a volerlo: pensava di adattarlo centravanti”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e cosa è mancato nella finale di Coppa Italia. Queste le sue parole:

“Jovic e attacco? Credo che l’allenatore abbia scelto Jovic e questo ti porta a dire che c’è stato, non so come dire, diciamo un peccato di egoismo o sopra valutazione delle caratteristiche. Pensava di adattare un giocatore con quelle caratteristiche come centravanti. Cabral è più utile. La Fiorentina non si può rimproverare tante cose nella finale con l’Inter, unica cosa è che la squadra non avendo un terzino sinistro che sa fare la fase difensiva buona e due centrali che a livello difensivo fanno fatica, tenere la difesa alta è complicato. Le occasioni che ha avuto l’Inter sono state tutte in contropiede: non ti dico di arretrare 20 metri ma 10.

Centravanti? Sappiamo che ce n’è bisogno e che ci sia qualcuno che ti porti a casa 12/13 gol a stagione. Bene che abbiamo ricominciato a giocar bene ma bisognerà capire per la prossima stagione. Jovic andrà via? Non penso che potranno tenere tre attaccanti a stipendio.

Campionato? Queste due partite possono essere importanti anche solo per la cazzimma e per preparare la finale di Conference. La Fiorentina in finale ha fatto bene, non posso essere arrabbiato, ma il problema che ci portiamo avanti da due anni è quella dei gol subiti.”

IL GIORNALISTA ALESSANDRO BOCCI COMMENTA LA FINALE DI COPPA ITALIA PERSA DALLA FIORENTINA