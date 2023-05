Bocci: “Fiorentina meritava i supplementari con l’Inter. Bravo Italiano perchè gioca senza centravanti”

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Eccco le sue parole:

“Finale Coppa Italia? Fiorentina si meritava i supplementari. La Fiorentina ha fatto una gran bella figura e ci sta subire dei gol di un giocatore straordinario come Lautaro e cedere 25 minuti all’Inter. Per me il problema non è stato tanto la difesa ma l’attacco: se oggi fosse finita la stagione bisogna dire bravo ad Italiano ma sta giocando senza centravanti. Jovic molto forte ma come Cabral è insufficiente: con un centravanti affidabile oggi la Fiorentina non sarebbe con l’acqua alla gola in campionato ed in finale magari sarebbe andata diversamente.

I gol subiti? Mi sono andato a rivedere i gol ed il primo arriva con la difesa schierata, c’era Castrovilli a 10 metri da Brozovic: poi quando dà la palla Quarta sbaglia il movimento. La difesa era schierata, male ma era schierata.

Campionato? Questi ultimi 6 punti valgono tantissimo e rimpiango tanto i punti persi a Monza non tanto a Napoli. Se le cose dovessero andare male a Praga, tutto è più difficile: sei meno attrattivo per i giocatori…Non so se chi ha perso la finale di Coppa Italia a distanza di 72 ore potrà essere in grado di dare l’anima per conquistare i 3 punti in campionato.”

