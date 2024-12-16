Di Marzio: "Oltre al Napoli, anche la Fiorentina è interessata a Matic del Lione"

Il centrocampista serbo potrebbe diventare l'oggetto del contendere tra i viola di Palladino e il Napoli di Conte

Come riportato dal noto esperto di calciomercato e giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito di riferimento, la Fiorentina sarebbe interessata all'acquisto del centrocampista serbo in forza ai francesi del Lione Nemanja Matic con un passato alla Roma con Mourinho. Oltre ai viola che cercano un rinforzo per la mediana, vi è anche il Napoli di Conte con lo stesso obiettivo per il mercato invernale. Si tratta di un profilo esperto militante anche al Chelsea e allo United e che con i giallorossi ha fatto 50 partite in tutte le competizioni con 2 reti all'attivo.

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