I ladri prendono di mira Camara: rubata la seconda auto in un mese. E Matic rimane senza volante
Accanimento su Mady Camara. Come riferisce gazzetta.it, i ladri hanno rubato un'altra automobile al centrocampista della Roma. È la seconda volta da quando vive nella Capitale. Nelle scorse ore l'ex O...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2022 12:47
Accanimento su Mady Camara. Come riferisce gazzetta.it, i ladri hanno rubato un'altra automobile al centrocampista della Roma. È la seconda volta da quando vive nella Capitale. Nelle scorse ore l'ex Olympiacos si è recato in commissariato per denunciare la scomparsa della sua Hyundai Santa Fe, rubata nella notte tra giovedì e venerdì. Ma non è finita qui. Anche Nemanja Matic - si legge - ha dovuto sporgere denuncia contro ignoti dopo aver ritrovato la sua Mercedes Classe G con un finestrino in frantume e senza volante.
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