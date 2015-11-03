Labaro Viola

Notizie Camara Fiorentina

Dall'Austria: interesse della Fiorentina per Amady Camara, centravanti classe 2005 dello Sturm Graz

10 aprile 2025 18:00

La storia di Billy Camara: dallo sbarco a Lampedusa al provino con la Fiorentina Primavera al Viola Park

06 marzo 2025 14:23

I ladri prendono di mira Camara: rubata la seconda auto in un mese. E Matic rimane senza volante

13 novembre 2022 12:47

L'Olymiacos ha offerto Camara alla Fiorentina, servono 12 milioni, la società viola per ora vuole rifiutare

29 dicembre 2021 17:30

Aguibou Camara, il nuovo talento del calcio africano sarà osservato giovedì dalla Fiorentina

07 dicembre 2021 12:35

Dalla Grecia, la Fiorentina ha offerto 15 milioni per Camara dell'Olympiacos

16 settembre 2020 23:12

Archivio

Esplora l'archivio di Camara

Sett. 15 Sett. 10
Sett. 45
Sett. 52 Sett. 49
Sett. 38