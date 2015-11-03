Notizie Camara Fiorentina

Dall'Austria: interesse della Fiorentina per Amady Camara, centravanti classe 2005 dello Sturm Graz
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29 dicembre 2021 17:30
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07 dicembre 2021 12:35
Dalla Grecia, la Fiorentina ha offerto 15 milioni per Camara dell'Olympiacos
16 settembre 2020 23:12
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