Dall’Austria: interesse della Fiorentina per Amady Camara, centravanti classe 2005 dello Sturm Graz

La Fiorentina è sempre alla ricerca di nuovi talenti. E dall’Austria arriva un nuovo nome in orbita viola. Si tratta di Amady Camara, centravanti classe 2005 del Mali in forza allo Sturm Graz dal 2023, capace di giocare anche sulla fascia sinistra. Il club viola secondo i media austriaci sarebbe infatti uno dei club che sta seguendo il giovane, con Midtjylland, Atalanta e Genoa. Per Camara 21 presenze stagioni (solo 7 da titolare), di cui quattro in Champions League, compreso contro l’Atalanta e il Brugge che, come riportano i medi austriaci, avrebbe già presentato un’offerta di 6,5 milioni di euro per lui.

Foto: Instagram Amady Camara