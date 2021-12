L’Olymiacos ha offerto Camara alla Fiorentina, servono 12 milioni, la società viola per ora vuole rifiutare

Continuano a tenere banco possibili intrighi di calciomercato in casa Fiorentina, dove i direttori dell’area tecnica restano vigili rispetto ad eventuali opportunità da cogliere nelle finestra invernale. E’ di questa mattina, in questo senso, l’indiscrezione riportata dal portale greco Sportime.gr, secondo cui L’Oympiacos sarebbe in attesa di offerte per il ventiquattrenne centrocampista Mady Camara, valutato all’incirca dodici milioni di euro trattabili.

La Fiorentina, che insieme al Napoli è la società ad aver manifestato interesse per Camara, sembra tuttavia orientata, al momento, a defilarsi dalla corsa per il centrocampista in forza alla squadra del Pireo. Staremo a vedere.

DA ROMA, BORJA MAYORAL PREFERISCE LA FIORENTINA AL CAGLIARI, MA CHIEDE ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO AI VIOLA