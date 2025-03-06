La storia di Billy Camara: dallo sbarco a Lampedusa al provino con la Fiorentina Primavera al Viola Park

Billy Camara, n forza al Polimnia in Eccellenza, ha eseguito un provino al Viola Park con la Fiorentina. La sua storia è tutta da raccontare

Dallo sbarco a Lampedusa nel luglio 2023 al provino con la Fiorentina. Questa è la storia di Billy Camara, attaccante classe 2006 in forza al Polimnia, club iscritto al campionato di Eccellenza Pugliese, che nelle scorse ore è passato dal tacco d'Italia al Viola Park, centro sportivo del club toscano, per giocarsi le proprie chance nel calcio dei grandi. Anche se per ora solo in chiave Primavera.

La Repubblica nell'edizione di Bari oggi in edicola ripropone, a corredo della notizia, alcune dichiarazioni dello stesso Camara, chiamato dai tifosi del club rossoverde 'l'Osimhen d'Eccellenza', rilasciate recentemente in merito alla sua storia personale: "L'arrivo in Italia? Per tre giorni siamo rimasti in mare su un barcone con il motore in avaria e senza cibo, ho temuto di non farcela".

Per il resto, dopo l'approdo nel Belpaese per Camara è stato ospitato nella 'Comunità Don Tonino Bello' di Conversano: rampa di lancio per entrare in contatto con Mario Centrone, ex presidente e poi dirigente della Polimnia: non passa inosservato e viene selezionato per il raduno con la prima squadra allo stadio Madonna d’Altomare. L’allenatore Michele Anaclerio, ex difensore di Serie A e B, ha fiutato subito il suo talento ma senza dimenticare il resto. Tanto da seguirlo nel suo percorso di studi. E ora una nuova speranza, fare un ulteriore salto in avanti, con il giglio sul petto. Lo riporta TMW.