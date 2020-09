Secondo quanto riportato da alcune fonti, la Fiorentina ha presentato un’offerta di 15 milioni di euro per il giocatore dell’Olympiacos classe 1997, Mady Camara. Il club greco vorrebbe circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Lui è un calciatore della Guinea e gioca nel ruolo di mediano in Grecia. Adesso hanno presto del tempo per valutare l’offerta della società viola.