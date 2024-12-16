Ceccarini: "Fiorentina, non solo Matic, per il centrocampo si valuta Folorunsho del Napoli"

Per il il giornalista ed esperto di calcio mercato sono diversi i nomi monitorati dalla Fiorentina per il centrocampo in vista di Gennaio

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho piace alla Fiorentina ed insieme all'ex Roma Nemania Matic è tra i giocatori maggiormente attenzionati per il mercato di Gennaio.

La storia di Folorunsho parte da lontano. Nasce a Roma il 7 febbraio 1998 da una famiglia di origine nigeriana e il suo unico sogno è quello di diventare un calciatore. Da bambino si diverte a seguire la Lazio e per il suo talento viene scelto per le giovanili: la stoffa c'è e si vede, tanto che nel 2017 Simone Inzaghi lo convoca per la partita di Coppa Italia contro l'Inter permettendogli di trovare la prima panchina tra i grandi.

In quel momento però la società non lo reputa abbastanza maturo da consentirgli il salto nella prima squadra. La mezz'ala ha qualità, ma anche a causa di qualche problemino caratteriale è costretto a mettere da parte tutte le sue ambizioni e a riprendere il filo della sua carriera dalla Serie C, dalla Virtus Francavilla. Lì resta due anni, prima di finire in una girandola di prestiti che lo allontanano dal sogno di esordire in Serie A: viene acquistato dal Napoli per un milione di euro ma poi viene girato immediatamente a Bari, Reggina, Pordenone, di nuovo Reggina e poi ancora Bari.

È la seconda esperienza con i Galletti che si trasforma in un pass per la massima serie: con la maglia del Bari Folorunsho perde la finale dei playoff di Serie B ma chiude la stagione con nove gol, prestazioni convincenti e una maturità che fino a quel momento non si era mai vista. Il Napoli lo segue con occhio attento e l'anno successivo lo gira in prestito al Verona dove avviene la sua consacrazione. Nell'ultima stagione la mezz'ala italiana è stato tra i giocatori più sorprendenti, tanto da guadagnarsi la chiamata di Spalletti nello stage con l'Italia a Coverciano.

La decisione di fare un passo indietro quando non aveva compiuto neanche 20 anni è risultata decisiva per la sua crescita. Non ha affrettato i tempi, ma ha saputo abbassare la testa e pedalare partendo dal basso fino a toccare le vette più alte. La convocazione un po' a sorpresa per gli Europei è la gratificazione più grande per il suo lavoro.

Rientrato a Napoli per ragioni diverse è apparso sin da subito fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Per lui fino a questo momento solo 103 minuti giocati tra Campionato e Coppa Italia. Il mercato a questo punto e chissà proprio Firenze e la Fiorentina potrebbero rappresentare per lui un'ideale occasione di riscatto.

Lo riporta fanpage.it

Pres.Olympiacos: “Vittoria con la Fiorentina storica, tanta gente in strada neppure per la democrazia”

https://www.labaroviola.com/pres-olympiacos-vittoria-con-la-fiorentina-storica-tanta-gente-in-strada-neppure-per-la-democrazia/281171/