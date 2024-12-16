Pres.Olympiacos: "Vittoria con la Fiorentina storica, tanta gente in strada neppure per la democrazia"

Uno dei dolori della gestione Italiano citati da Pradé è coinciso, come ricordato da Marinakis, con un'affermazione memorabile dei greci

Il presidente dell'Olympiacos Evangelos Marinakis in occasione della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2024, organizzata da Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Naturalmente non poteva mancare un riferimento alla vittoria della Conference League della passata stagione, in finale contro la Fiorentina:

"Per la vittoria contro la Fiorentina al Pireo sono scese in piazza due milioni di persone: non c'era così tanta gente neppure per il ripristino della democrazia… È stata la prima volta non solo per i nostri tifosi ma per tutti i tifosi greci, e nello stesso anno abbiamo vinto anche la la Youth League, un altro fatto storico".

Calvarese: “Rigore su Gudmundsson? Fischiati contatti simili. Pradè lo ha sottolineato, è molto attento”

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