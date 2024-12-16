Calvarese: "Rigore su Gudmundsson? Fischiati contatti simili. Pradè lo ha sottolineato, è molto attento"

L'analisi di Calvarese sull'episodio del rigore non concesso alla Fiorentina nella gara del Dall'Ara

L'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese ha analizzato l'episodio che si è verificato in Bologna-Fiorentina, nonché il rigore non concesso ai viola per il contatto di Skorupski su Gudmundsson. Queste le sue parole a 30esimo minuto:

"L'episodio che riguarda Gudmundsson deve essere valutato direttamente sul campo, dove conta la decisione presa dall'arbitro. Personalmente, non sono favorevole ai rigori concessi con troppa leggerezza, e questo caso rientra in quella categoria. Pradè è un esperto e sottolinea come situazioni simili abbiano spesso portato alla concessione di rigori. Gudmundsson ha tirato, ma il contatto con il portiere avviene successivamente e la palla non viene toccata. Un esempio è quanto accaduto contro la Lazio, quando l'arbitro fu richiamato per un fallo su Dodò, anche se si trattava di un pestone. Se Fabbri avesse assegnato il rigore, il VAR non sarebbe intervenuto. Pradè pone l'accento sull'importanza dell'uniformità".

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