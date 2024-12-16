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McKennie: "Kean aveva bisogno di fiducia. Alla Juve tutti dubitavano di lui e l'ho trovato ingiusto"

Ha le capacità per fare tutto, aveva solo bisogno di un allenatore che credesse in lui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2024 17:45
McKennie: "Kean aveva bisogno di fiducia. Alla Juve tutti dubitavano di lui e l'ho trovato ingiusto" -
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Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ha così commentato il rendimento di Moise Kean alla Fiorentina, soffermandosi anche sulla fase finale della sua esperienza a Torino. Queste le sue parole alla Cbs:

"Non sono sorpreso della stagione che sta facendo Kean: ha le capacità per fare tutto, aveva solo bisogno di un allenatore che credesse in lui e che gli desse fiducia e minutaggio. Gli ho detto che spero che continui così perché se lo merita, quando era alla Juventus molte persone dubitavano di lui e l'ho trovato ingiusto: solo perché è un attaccante e deve fare gol, ma è difficile riuscire quando entri gli ultimi 10 minuti in ogni partita".

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