McKennie: "Kean aveva bisogno di fiducia. Alla Juve tutti dubitavano di lui e l'ho trovato ingiusto"

Ha le capacità per fare tutto, aveva solo bisogno di un allenatore che credesse in lui

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ha così commentato il rendimento di Moise Kean alla Fiorentina, soffermandosi anche sulla fase finale della sua esperienza a Torino. Queste le sue parole alla Cbs:

"Non sono sorpreso della stagione che sta facendo Kean: ha le capacità per fare tutto, aveva solo bisogno di un allenatore che credesse in lui e che gli desse fiducia e minutaggio. Gli ho detto che spero che continui così perché se lo merita, quando era alla Juventus molte persone dubitavano di lui e l'ho trovato ingiusto: solo perché è un attaccante e deve fare gol, ma è difficile riuscire quando entri gli ultimi 10 minuti in ogni partita".

Zazzaroni difende Italiano: “Ma quale mancanza di rispetto, lasciamo liberi gli allenatori di esultare”

https://www.labaroviola.com/zazzaroni-difende-italiano-ma-quale-mancanza-di-rispetto-lasciamo-liberi-gli-allenatori-di-esultare/281086/