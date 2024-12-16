Zazzaroni difende Italiano: "Ma quale mancanza di rispetto, lasciamo liberi gli allenatori di esultare"

Italiano ha sbagliato ad esultare per la vittoria del Bologna contro la Fiorentina? Il parere di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Pressing dell'esultanza di Italiano dopo la vittoria del suo Bologna contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Capisco che Pradè ci sia rimasto male per l'esultanza ma il povero Italiano è stato massacrato per mesi perchè gli davano la colpa di non essere Thiago Motta, in due settimane ha pareggiato contro la Juventus ed ha vinto contro la Fiorentina che è una grandissima e che sta facendo molto bene e lo ha fatto facendo una grande partita. Ma lasciamo un po' di catene libera nelle reazioni, a me tra l'altro piace tantissimo Mourinho che in panchina fa di peggio quindi. Non è di certo una mancanza di rispetto, alla situazione di Palladino in quel momento non ci ha pensato com'è normale che sia. Ma facciamo godere questi allenatori, hanno una pressione addosso incredibile, ci sta avere dei momenti cosi, vero che ci sono allenatori che hanno più compostezza come Ancelotti ma altri sono più focosi, io avrei fatto anche di peggio se avessi fatto l'allenatore"

IL SALUTO DI ITALIANO PRIMA DELLA PARTITA A TUTTA LA PANCHINA DELLA FIORENTINA

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