Prima della partita il saluto di Italiano alla Fiorentina, nella panchina viola ha abbracciato tutti i giocatori

Al contrario di quanto detto da Ranieri, le immagini di Dazn fanno vedere il caloroso saluto di Italiano a tutta la panchina viola nel pre partita

A distanza di circa sei mesi da quella che è stata una separazione senza polemiche, Vincenzo Italiano ha ritrovato la Fiorentina. Lo ha fatto ovviamente da avversario e in occasione della sfida di campionato che ha visto il suo Bologna opposto ai gigliati. Una partita per forza di cose diversa da tutte le altre per il tecnico rossoblù che, proprio in riva all’Arno, ha vissuto tre annate estremamente intense. Prima del calcio d’inizio di Bologna-Fiorentina, Vincenzo Italiano si è reso protagonista di un gesto insolito.

Si è infatti avvicinato alla panchina della compagine gigliata ed ha salutato tutti i giocatori ancora in viola che hanno fatto anche del gruppo che ha guidato per tre stagioni, gli uomini dello staff medico, gli accompagnatori, i dirigenti in campo ed anche ovviamente il nuovo staff tecnico. Un saluto caloroso, sfociato in tante strette di mano, sorrisi ed abbracci, a dimostrazione del fatto che quelli vissuti alla Fiorentina sono stati anni molto importanti per lui e per coloro che hanno vissuto quel capitolo dall’interno. Alla fine del primo tempo il tecnico ha trovato Beltran e Dodò con cui c'è stato, anche con loro, un grande abbraccio, anche perchè i due non erano in panchina prima della partita essendo schierati in campo.

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA E LA RISPOSTA A PRADE

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