Fabregas attacca Tudor, scintille post match: “La Juve deve sempre vincere, non ha capito come funziona”

Scintille a distanza nel post-partita di Como-Juve, con un botta e risposta indiretto tra Tudor e Cesc Fabregas. In sala stampa, l’allenatore del Como non le manda a dire dopo alcune dichiarazioni del tecnico bianconero: “Tudor ha detto che ho preso i giocatori che volevo, ma forse non gli hanno spiegato bene come stanno le cose”, ha affermato Fabregas con tono pacato ma deciso.

Poi una stoccata velata anche sul piano del rispetto: “Lui mi ha chiamato “l’allenatore del Como”, io invece – con rispetto – lo chiamo mister Tudor. C’è una differenza tra noi: lui è obbligato a vincere sempre con la Juventus, noi no. Facciamo un altro tipo di lavoro.”