Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fabregas risponde a Tudor: “Loro sono la Juventus e non deve trovare alibi perché siamo realtà diverse”

Fabregas risponde a Tudor: "Loro sono la Juventus e non deve trovare alibi perché siamo realtà diverse"

Mirko Carmignani

19 Ottobre

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 17:00

ComoFabregasJuventustudor

Il tecnico spagnolo ha risposto per le rime all'allenatore croato dei bianconeri dopo la sconfitta di oggi

In conferenza stampa il tecnico spagnolo del Como Cesc Fabregas ha risposto ad Igor Tudor della Juventus dopo che quest’ultimo lo aveva chiamato l’allenatore del Como senza mai nominarlo e dopo aver affermato che a lui comprano chiunque: “Noi siamo una piccola realtà rispetto a loro, lavoriamo diversamente mentre loro sono la Juventus e tra 3 giorni vanno a Madrid, credo che a Tudor non hanno spiegato come funziona a Como e non ha capito la differenza che c’è tra noi. Mister Tudor, perché io lo chiamo così con rispetto a differenza sua che non mi nomina mai, deve vincere ogni partita e nel calcio non esistono gli alibi, soprattutto perché la Juventus non si deve paragonare al Como proprio per la storia che ci divide. Noi siamo neopromossi l’anno scorso dopo tanti anni, loro sono da Champions facciamoci due domande.” 

