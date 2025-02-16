Fabregas: "Non c'è tanto da studiare della Fiorentina, hanno cambiato tanto. Si sono rinforzati"

Cesc Fabregas ha parlato così a DAZN prima del calcio d'inizio della partita contro la Fiorentina: "Non c'è tanto da studiare della Fiorentina perché ha cambiato tanto. Contro l'Inter ha giocato in un...

Cesc Fabregas ha parlato così a DAZN prima del calcio d'inizio della partita contro la Fiorentina: "Non c'è tanto da studiare della Fiorentina perché ha cambiato tanto. Contro l'Inter ha giocato in un modo ma con le altre ha sempre fatto il 4-2-3-1. Sono una squadra forte che si è rinforzata con gente di qualità e talento come Fagioli, Zaniolo e Pablo Marì. Mi aspetto una bella partita".

Sull'attacco: "Vogliamo controllare la partita ed essere dominanti cercando di occupare bene il campo. Secondo me l'abbiamo preparata bene, poi vediamo come andrà".

Infine, sulle parole del presidente Suwarso: "Abbiamo un progetto iniziato da 15 mesi e parlo con lui ogni giorni, è un progetto molto chiaro con una visione e un piano per il presente e per il futuro. Speriamo di portarla a casa piano piano. Oggi dobbiamo fare punti e vincere la partita, è la cosa più importante".