Fabregas: “Abbiamo meritato di perdere contro la Fiorentina in campionato. Troppe partite in pochi giorni”

L’allenatore del Como, Fabregas ha parlato in conferenza stampa delle prestazione della sua squadra ed ha elogiato i suoi giocatori per aver fatto tante partite in pochi giorni ottenendo tanti risultati.

Fabregas inoltre ha sottolineato anche che l’unica partita in cui hanno meritato di perdere è stata quella contro la Fiorentina perché, a detta sua, è stata preparata e affrontata in maniera errata.