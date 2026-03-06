6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:41

Fabregas: “Abbiamo meritato di perdere contro la Fiorentina in campionato. Troppe partite in pochi giorni”

Fabregas: "Abbiamo meritato di perdere contro la Fiorentina in campionato. Troppe partite in pochi giorni"

6 Marzo

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 15:12

#FiorentinaFabregas

L’allenatore del Como, Fabregas ha parlato in conferenza stampa delle prestazione della sua squadra ed ha elogiato i suoi giocatori per aver fatto tante partite in pochi giorni ottenendo tanti risultati.
Fabregas inoltre ha sottolineato anche che l’unica partita in cui hanno meritato di perdere è stata quella contro la Fiorentina perché, a detta sua, è stata preparata e affrontata in maniera errata.

