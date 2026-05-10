Il Como di Fabregas vince a Verona 1-0 e conquista uno storico ritorno in Europa dopo 45 anni

Douvikas firma il colpo al Bentegodi: il Como vola in Europa, mentre il Verona saluta la serie A tra fischi e contestazione.

Il Como vince al Bentegodi una gara né facile, né scontata contro il già retrocesso Verona: a decidere è una rete di Douvikas su gentile concessione di Edmundsson. Un successo che permette alla squadra di Cesc Fabregas di centrare l'Europa matematicamente e di continuare a insidiare chi insegue la Champions (a partire dal Milan).

Per i gialloblu è la prima in casa dopo la matematica retrocessione. Dagli spalti una linea chiara fin dai primi minuti: tifo sospinto per la squadra (ma non per i singoli giocatori, fischiati prima del calcio d'inizio) e contestazione con striscioni e cori nei confronti della proprietà, in particolare.

Primo tempo acceso, ma senza gol: Il Como mantiene il possesso palla, ma è il Verona a rendersi più pericoloso nella fase iniziale. Butez para su Suslov (sinistro da centro area) e Frese lanciato a rete, nel mezzo una traversa rocambolesca di Valentini con dubbio fuorigioco rilevato. Il Como calcia per la prima volta al 24' con il destro centrale dai 20 metri di Jesus Rodriguez, poi Bowie da pochi metri non riesce a correggere in porta un tiro di Bernede. Ancora Rodriguez di testa va vicino alla traversa, poi Bowie prova a beffare Butez dalla distanza, senza centrale i pali.Nel recupero Jesus Rodriguez scappa e pesca Douvikas, che viene murato da Edmundsson.

Fabregas cambia, Douvikas segna: All'intervallo Fabregas cambia subito ben 3 giocatori: fuori Jesus Rodriguez, Vojvoda e Perrone, dentro Baturina, Caqueret e Smolcic. Riprende il gioco e Diao di testa manda il pallone a fil di palo. Poi Da Cunha scambia con Baturina, penetra in area e, in caduta, calcia addosso a Montipò. Il Como passa in vantaggio al 71' a segnare è Douvikas con un bel destro che si infila all'angolino superando Montipò, dopo aver approfittato di un erroraccio di Edmundsson. Bowie pareggia, ma Valentini era in fuorigioco. Il Verona ci prova con l'orgoglio, ma non riesce a raddrizzarla. Lo riporta Tuttomercatoweb