Botta e risposta tra Pioli e Fabregas sugli italiani: "Kean vale 50 milioni, Fagioli viene dalla Juventus.."

Nelle conferenze stampa in vista di Fiorentina-Como, Stefano Pioli e Cesc Fabregas hanno espresso opinioni sul talento italiano

Scambio di battute e di vedute tra Stefano Pioli e Cesc Fabregas, alla vigilia di Fiorentina-Como, sul valore degli italiani che, ha detto dell'allenatore spagnolo, non ce ne sono abbastanza. Il tecnico viola, interrogato sull'argomento, ha risposto cosi:

Il commento di Pioli: "Mi ha un po' sorpreso quello che ha detto. Ci sono giocatori italiani di alto livello, poi ognuno ha le proprie preferenze e magari un giocatore che piace a me a lui non piace. Mi auguro che le scelte della Fiorentina alla fine siano quelle giuste"

La risposta di Fabregas: "Sì, lo so, magari perché non so l'italiano. Io parlo di talento giovane, non in generale. Lui è l'allenatore della Fiorentina, una delle 6-7 più forti d'Italia. Io parlavo di Serie B e C, di poter portare qua gente giovane. Kean è un attaccante da 50 milioni, Fagioli giocava alla Juventus. Io volevo dare un altro messaggio. Io parlavo di talenti italiani della Primavera: sono preparati ad andare in Serie A? Per il nostro gioco io non li ho trovati. Speriamo che il Como continui a crescere e diventi una squadra molto forte in futuro. I giocatori italiani della Fiorentina sono molto forti e sono già affermati, esperti. Io parlavo di 20-23 anni".