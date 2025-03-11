Agente Ikonè dà una frecciata a Palladino: "Ha scelto il Como perchè ha un allenatore come Fabregas"

L'agente dell'ex viola Ikonè è tornato a parlare del passaggio al Como affermando che il francese potrebbe restare in Lombardia

Jonathan Ikonè sta vivendo un buon momento al Como. L'agente del francese ex Fiorentina ha parlato al portale TMW, queste le sue parole: "Passaggio al Como? Siamo molto soddisfatti della scelta effettuata a gennaio. Lui è un talento top con skills importanti. Quello di domenica è stato l'ultimo gol e penso che non sarà l'ultimo, segnerà un sacco di gol. Fabregas lo conosce bene, fin dai tempi in cui giocava in Francia. Abbiamo scelto Como perchè ha un fantastico allenatore come Fabregas. Lo ha chiamato più volte. Un'insistenza che a Jonathan è piaciuta e che l'ha convinto ad accettare. Riscatto? È presto per parlarne. Il Como ha un'opzione per acquistarlo, se tutto andrà bene tra le parti, perché no?".