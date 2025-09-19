Prima sfida tra Pioli e Fabregas: la Fiorentina deve evitare le melme di laguna e cominciare a correre

La prima volta che Pioli e Fabregas si fronteggiano dovrà essere la partita decisiva per revitalizzare una Fiorentina ancora inceppata

Il momento della Fiorentina non è dei migliori attualmente; Pioli sta cercando l'alchimia per far giocare coralmente una squadra che, presa nei singoli, vanta delle ottime individualità e giocatori di grande esperienza. La partita di Domenica, però, non è la più indicata per ulteriori cambi tattici e invenzioni: per questo motivo sarà stato fondamentale in questa settimana per i giocatori viola aver recepito le indicazioni tattiche del mister. Il Como di Cesc Fabregas, che per la prima volta nella sua carriera sfida Pioli, è una squadra che gioca un calcio armonioso e veloce, con giocatori di una classe assolutamente fuori dall'ordinario: Nico Paz sarà sicuramente la stella del match. Negli anni la Fiorentina ha dato prova di essere capace di sollevarsi dalle difficoltà e trovare lo spunto per svoltare la propria situazione, l'anno passato ne abbiamo avuto riconferma a più riprese, per cui possiamo immaginare che contro i "mostri lagunari" si possa trovare la chiave di volta tattica per far decollare la stagione. Pioli dovrà essere l'artefice di questo cambio di passo invocato dalla piazza e da lui tante volte ribadite nelle conferenze stampa: col Como la Fiorentina diventerà grande?