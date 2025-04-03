Fabregas esalta Alessandro Bianco in conferenza stampa: “Per me è un giocatore davvero forte”

L'allenatore spagnolo spende parole importanti per il centrocampista classe 02', Bianco, in prestito dalla Fiorentina al Monza.

L'allenatore del Como ha parlato in conferenza stampa della partita col Monza e del giocatore viola in prestito:

"Nesta ha uno stile di gioco molto particolare, lo abbiamo incontrato anche l'anno scorso con la Reggiana. Gli piace far girare il pallone. Hanno acquistato Keita Balde, che è un mio amico, e anche altri giocatori di qualità. Inoltre, hanno, che per me è un giocatore davvero forte."