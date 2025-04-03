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Fabregas esalta Alessandro Bianco in conferenza stampa: “Per me è un giocatore davvero forte”

L'allenatore spagnolo spende parole importanti per il centrocampista classe 02', Bianco, in prestito dalla Fiorentina al Monza.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2025 22:05
Fabregas esalta Alessandro Bianco in conferenza stampa: “Per me è un giocatore davvero forte” -
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L'allenatore del Como ha parlato in conferenza stampa della partita col Monza e del giocatore viola in prestito:

"Nesta ha uno stile di gioco molto particolare, lo abbiamo incontrato anche l'anno scorso con la Reggiana. Gli piace far girare il pallone. Hanno acquistato Keita Balde, che è un mio amico, e anche altri giocatori di qualità. Inoltre, hanno, che per me è un giocatore davvero forte."

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