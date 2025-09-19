Biasin critica Pioli: “La Fiorentina non ha ancora un’identità, mi aspettavo molto di più sin dall’inizio”

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Fabrizio Biasin per commentare l’avvicinamento a Fiorentina-Como di domenica: “Il Como ha un progetto bellissimo, è il migliore in Italia perché non guarda il risultato estemporaneo e sta costruendo passo passo senza fretta con una proprietà ricca che vuole crescere gradualmente senza darsi scadenze, per esempio per loro non è obbligatorio andare subito in Europa.”

Prosegue: “Fabregas ha una squadra forte, ma giovane e questo limite viene fuori, infatti hanno commesso degli sbagli ma possono crescere bene perché l’allenatore riesce a mettere questi giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi. Possono vincere con tutti, ma anche perdere e sono sereni perché l’ambiente non dà pressioni.”

Sulla Fiorentina: “Mi immaginavo un inizio meno faticoso perché stimo Pioli e so che ha una squadra con del potenziale, magari qualche ruolo è un po’ pasticciato. Anche l’anno scorso partì male e poi si riprese e penso che Pioli riuscirà a rimettere tutto regime con i giocatori migliori che diventeranno titolari, ma bisogna far presto perché le altre scappano.”

Su Pioli: “Ora la classifica è brutta, ma è relativa perché siamo all’inizio. Non ho visto, però, identità e non posso accettare un atteggiamento come quello dei primi 70 col Napoli perché è inconcepibile e il finale ha smascherato questo. La Fiorentina deve fare molto meglio e deve avere l’atteggiamento degli ultimi 20 per molte partite.”