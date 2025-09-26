Fabregas: "A Firenze abbiamo dominato, se avessimo pareggiato sarei uscito arrabbiatissimo"

Il tecnico spagnolo ha esaltato ancora di più la vittoria di domenica scorsa a Firenze per 2-1 con il gol di Addai

Durante la conferenza stampa del Como alla vigilia del match con la Cremonese, ha parlato il tecnico spagnolo Cesc Fabregas che ha ricordato anche il successo di Firenze: "Se non avessimo segnato alla fine sarei uscito molto arrabbiato perché con la Fiorentina abbiamo fatto molto più di loro e meritavamo di vincere così come a Bologna dove non dovevamo perdere perché facciamo sempre la prestazione e proviamo sempre, poi bisogna imparare a segnare di più."

Prosegue: "Siamo forti perché ribaltare una gara a Firenze non è da tutti, poi in settimana abbiamo cambiato 9 uomini col Sassuolo e abbiamo dominato, potevamo rilassarci ma non è successo perché siamo davvero in crescita ed è difficile per chiunque."