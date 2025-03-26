Fabregas torna ancora sulla vittoria contro la Fiorentina: "È stata molto positiva, si può sempre imparare"
Qual è stata la partita che le ha dato più soddisfazione in Serie A? Durante l'intervista concessa a Sky Sport Insider, il tecnico del Como, Cesc Fabregas ha così risposto: "Mi reputo una persona molt...
Qual è stata la partita che le ha dato più soddisfazione in Serie A? Durante l'intervista concessa a Sky Sport Insider, il tecnico del Como, Cesc Fabregas ha così risposto: "Mi reputo una persona molto positiva: penso a imparare sempre. Il punto molto negativo è stato contro la Lazio in casa o la prima partita, quella dell’esordio in campionato, contro la Juventus: quella però mi ha fatto capire il livello della Serie A. Molto positiva la vittoria con la Fiorentina, e bene anche le due partite con il Napoli. Ma ripeto, si può imparare sempre".