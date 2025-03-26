Fabregas torna ancora sulla vittoria contro la Fiorentina: "È stata molto positiva, si può sempre imparare"

Qual è stata la partita che le ha dato più soddisfazione in Serie A? Durante l'intervista concessa a Sky Sport Insider, il tecnico del Como, Cesc Fabregas ha così risposto: "Mi reputo una persona molt...

A cura di Redazione Labaroviola 26 marzo 2025 14:15

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