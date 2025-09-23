Fabregas non dimentica: "Vincere contro la Fiorentina ci ha reso più forti, siamo carichi"

Il tecnico spagnolo è tornato sulla vittoria dei lariani in casa Fiorentina di domenica scorsa per 2-1 al Franchi

A Sportmediaset è intervenuto il tecnico spagnolo del Como Fabregas a due giorni dal successo sui viola: "Vogliamo dominare il gioco dall'inizio, lavoriamo per essere qualitativi e sempre sul pezzo con una grande mentalità, abbiamo bisogno di recuperare, ma se vinci questo avviene più facilmente e ora siamo rafforzati dopo domenica perché vincere contro la Fiorentina ci ha caricato tanto. Abbiamo creato un'atmosfera positiva che è utile per crescere e migliorarci ancora perché non siamo arrivati e dobbiamo aumentare ancora il nostro livello."