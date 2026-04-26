Labaro Viola

Bordata di Fabregas ad Allegri: “Chi tifo in Milan-Juventus? Io tifo il calcio stasera”

L’allenatore del Como ha parlato del big match di sta sera tra Milan e Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2026 18:54
Bordata di Fabregas ad Allegri: “Chi tifo in Milan-Juventus? Io tifo il calcio stasera” -
Fabregas
Condividi

Gianluca Di Marzio ha riportato sul proprio sito alcune parole dette da Fabregas nel post partita: “Stasera tifa Milan? lo tifo il calcio, mi piace il calcio e oggi vedo la partita come un tifoso perché mi piace. Vorrei vedere le dinamiche, come pressano, i dettagli tecnici e tattici... vedremo chi merita di più, amo questo sport"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok