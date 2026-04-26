Bordata di Fabregas ad Allegri: “Chi tifo in Milan-Juventus? Io tifo il calcio stasera”
L’allenatore del Como ha parlato del big match di sta sera tra Milan e Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2026 18:54
Gianluca Di Marzio ha riportato sul proprio sito alcune parole dette da Fabregas nel post partita: “Stasera tifa Milan? lo tifo il calcio, mi piace il calcio e oggi vedo la partita come un tifoso perché mi piace. Vorrei vedere le dinamiche, come pressano, i dettagli tecnici e tattici... vedremo chi merita di più, amo questo sport"