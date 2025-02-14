Fabregas: "Adesso la Fiorentina si difende di più anche se ha una squadra più forte. Ikonè è forte"

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa a 2 giorni dalla partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:"Provo sempre a non parlare di arbitri, rispetto tantissimo il loro lavoro e so quanto...

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa a 2 giorni dalla partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Provo sempre a non parlare di arbitri, rispetto tantissimo il loro lavoro e so quanto è difficile. Ho detto quello che ho detto per via di almeno cinque episodi di fila contro di noi, vedendo le proteste di tutti gli altri allenatori mi sono accodato anche io. Ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta che lo faccio anche se sarà impossibile. Credo che il problema non sia l’arbitro, ma come il VAR interviene; ci sono troppi casi simili interpretati in maniera diversa. Parlo spesso con gli altri allenatori dopo le partite, e posso dire che siamo tutti più o meno d’accordo.

Contro la Fiorentina sarà come tutte una partita molto difficile, in cui si dovrà lottare il più possibile. Non sempre si arriva al risultato pur facendo tutto bene. Ci sono momenti così, in cui si fa poco e si vince tanto e poi il contrario. Noi dobbiamo fare di più per alzare il livello e andare a fare i punti anche contro squadre di talento, rinforzate in questo caso con giocatori come Fagioli e Zaniolo. Sarà una partita bella da giocare.

Mi piace ancora la Fiorentina, come a inizio stagione? Hanno cambiato un po’, l’altro giorno si è vista una Fiorentina diversa, ha aumentato la qualità e si difende un po’ di più. Ma contro di noi mi aspetto squadra diversa dalle ultime partite. Assenza di Kean? E’ un giocatore di riferimento, ma l’abbiamo controllato abbastanza bene all’andata, gol a parte. Lo sostituirà gente che sarà magari anche più difficile da marcare per noi, loro hanno tante opzioni".

Su Ikone

"Vedo un giocatore in cui credo tanto ed è forte. Si deve adattare al nostro stile di gioco, ci sono dinamiche diverse dalla Fiorentina. Deve mettersi a posto subito, velocemente. Vediamo se entra a gara in corso o inizia, ma deve fare la differenza in questa squadra".

Sugli infortunati

"Van der Brempt sapevamo che aveva nelle gambe venti/trenta minuti e poi è uscito dopo 5’. Ha un problema al flessore, mi dispiace davvero per lui. Moreno potrebbe starci nei convocati, ma è meglio non rischiare: abbiamo già sbagliato a farlo giocare con Atalanta. Uguale per Kempf, ma ha qualche possibilità in più di giocare. Per Sergi Roberto manca ancora un po’: obiettivo Roma, ma con attenzione, perché lo vogliamo per il finale di campionato, con tanti più giocatori possibili. Dele Alli va per il lungo, da lunedì comincerà con il gruppo ma gli devo dare tanto tempo, non gioca da 22 mesi: sta già facendo vedere, dal primo controllo e dal passaggio si vede tutta quella che è la sua qualità. Gabrielloni ci sarà sicuramente con il Napoli, da mercoledì sarà con la squadra. Con Moreno ho sbagliato, me la sono giocata male. Per questo che abbiamo preso esterni difensivi al mercato di riparazione".

Su Smolcic

"Mi aspettavo questo esordio da lui, è un piccolo soldato, è l’ex capitano del Rijeka, ha grande volontà e vuol fare tutto perfetto. Mi è piaciuto dopo soli tre allenamenti e capisce al volo le nostre cose. Si adatta, parla, comunica, è il tipico giocatore che può solo crescere".

Sul rigorista

"Chi fa gol… vediamo chi è. Ne abbiamo parlato, dipende anche da chi è in campo. Paz, Da Cunha, Strefezza lo possono tirare, Douvikas in allenamento segna sempre. Vedremo. Douvikas? Durante la partita può essere che entri in campo, ma ora non dall’inizio. Mi piace, attacca bene la profondità, fa gol ed è cattivo dentro l’area. Può crescere tantissimo, dobbiamo guidarlo e aiutarlo, anche con la lingua, perché è arrivato alla fine del mercato"