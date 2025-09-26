Pioli: "Come mai Fabregas sapeva la mia formazione? Non lo so, è sempre così. Anche al Milan accadeva"

Stefano Pioli risponde al motivo per cui Fabregas fosse già a conoscenza del modulo tattico scelto la sera prima alla partita.

Durante la conferenza stampa odierna, in vista della gara contro il Pisa, a Stefano Pioli è stato chiesto il motivo per cui Fabregas fosse già a conoscenza della formazione della Fiorentina la sera prima della partita tra i viola e il Como.

Pioli risponde: "Come faceva Fabregas a sapere la formazione? Non lo so. È così sempre. Vengono sempre a sapere tutto. Ma non credo che abbia vinto la partita, e che noi l'abbiamo persa, perché lui sapeva che giocavamo a 4. La mia idea della partita scorsa, di cui non voglio più parlarne, è che nel primo tempo abbiamo giocato bene e nel secondo non siamo stati squadra. Ci è scappata la partita. Tuttavia, alla fine ognuno fa le valutazioni che deve fare."