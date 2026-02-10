Fabregas: “Non esultiamo troppo oggi, niente euforia: sabato giochiamo con la Fiorentina”

A margine della partita contro il Napoli ha parlato ai microfoni di Mediaset Cesc Fabregas per commentare la prestazione della sua squadra. Ecco le sue parole: “E’ un traguardo storico e un bel momento. Però sabato abbiamo un’altra partita importante e l’euforia dobbiamo lasciarla per il finale di stagione. Dieci minuti di musica, ma ritorniamo con i piedi per terra, che sabato giochiamo una partita con una bella squadra e vogliamo i tre punti.”

Sulla gara: “Bene nel primo tempo. Nel secondo ci è mancato qualcosa. Però dall’inizio abbiamo attaccato la profondità e non siamo venuti qui a difendere e aspettare gli avversari. Loro hanno un attaccante come Hojlund che è fortissimo. Noi con una squadra giovane abbiamo provato comunque a fare la partita. Nel finale ci siamo messi a cinque, perché non dimentichiamoci che siamo il Como.”

Sui rigori: “Il cerchio prima dei rigori? Ho ringraziato i giocatori per quello che mi fanno vivere. Siamo una squadra giovane, gli ho detto di crederci e di avere personalità. Dobbiamo continuare e pensare alla prossima, che ora abbiamo tre partite di fila.”

Per concludere: “Oggi comunque dobbiamo limitare l’entusiasmo e l’euforia: sabato abbiamo un’importante partita contro la Fiorentina.”