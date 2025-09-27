Dazn mette in imbarazzo Pioli, mostra le immagini: "Fabregas ascoltato da tutti, alla Fiorentina tutti per conto loro"

Stefano Pioli e Cesc Fabregas, il paragone fatto da Dazn sul coolin break durante la partita tra Fiorentina e Como al Franchi

Dazn nel suo approfondimento della giornata di campionato passata, con l'esperto tattico Adriano Bacconi, ha analizzato e mostrato delle immagini riguardanti il coolin break di Fiorentina-Como. Da una parte i giocatori del Como che si sono riuniti tutti intorno a Fabregas per ascoltare le sue parole e le sue indicazioni in rigoroso silenzio, dall'altra invece, davanti la panchina della Fiorentina, una scena opposta, con i giocatori viola che andavano ovunque con Pioli costretto a parlare con loro individualmente senza alcun tipo di ritrovo o raccolta. Ecco le immagini mostrate da Dazn