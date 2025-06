TMW rivela: “De Rossi è il candidato numero 1 per sostituire Fabregas a Como in caso di partenza”

Daniele De Rossi è il nome da cui potrebbe ripartire il Como in caso di addio di Cesc Fabregas. Perché il tecnico spagnolo è stato bloccato la settimana scorsa, quando la Roma ha provato a metterlo nel mirino, ma c’è ancora una panchina che può liberarsi: è quella dell’Inter, con Simone Inzaghi che nelle prossime ore deciderà il proprio futuro.

Il Como ha deciso di mettere sul piatto un ingaggio da top, così come un budget molto alto per il mercato. Potrebbe però non bastare se Fabregas dovesse chiedere ufficialmente di andare in nerazzurro. A quel punto ci saranno dei contatti con De Rossi, ancora sotto contratto con la Roma per altri due anni ma che vorrebbe ritornare in pista dopo un’annata – quasi piena – ai box.

Nei giorni scorsi De Rossi ha parlato anche del nuovo tecnico giallorosso, quel Gian Piero Gasperini confermato dalla società. “Se arriviamo a discutere un allenatore come lui non possiamo più parlare di calcio. Lui, con il tempo che ha avuto a disposizione, ha fatto cose incredibili. Spero di giocarci contro, chissà… Luis Enrique? È stato uno degli allenatori che mi ha colpito di più, forse quello che mi ha colpito di più. La nostra è stata una conoscienza lenta. Quell’estate la passai a Roma perché mi operai all’orecchio e lui stava sempre al campo. Ebbi molto tempo per parlarci e lui mi raccontava della filosofia del Barcellona B: mi diceva che per lui l’età non è importante, ciò che contano sono le idee”. Lo scrive Tuttomercatoweb