Cassano duro su Pioli: “La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio”

Mirko Carmignani

22 Settembre · 21:58

Aggiornamento: 22 Settembre 2025 · 22:42

L'ex giocatore di Inter e Roma ha attaccato il tecnico viola dopo la sconfitta di ieri contro il Como di Fabregas

A Viva el Futbol Antonio Cassano ha parlato del momento dei viola e di Stefano Pioli: “Come ho già detto, la Fiorentina ha sbagliato a riprendere Pioli perché ha cominciato malissimo e sta continuando peggio, ha cambiato continuamente senza mai trovare qualcosa di buono. Ieri ha preso una lezione di calcio da Fabregas che sta facendo un calcio meraviglioso con una squadra normale che sta portando ad un livello assoluto e fa un gran capolavoro.”

Prosegue: “Fabregas sta cercando dei giovani italiani, ma davvero ha ragione a dire che non ci sono. Lui è la nuova leva e sta dando una bella botta a tutta la vecchia generazione italiana perché non abbiamo i tecnici migliori e lo vediamo con lui che è un piccolo facsimile di Guardiola e rappresenta sul serio il prototipo di allenatore da Real Madrid.”

Su Fabregas: “Quest’allenatore aveva già fatto un’impresa l’anno scorso ma ora si è pure evoluto con tanti giocatori che nessuno in Italia nemmeno conosce. Il secondo tempo è stata una prestazione fantastica dove tutti andavano a tirare con qualità e coraggio.”

Su Iraola: “Avevo detto a Pradé di prenderlo, ora è terzo senza i due giocatori più forti che gli hanno venduto con il Bournemouth. La mia chiamata l’ho fatta poi hanno scelto diversamente e si vede.” 

