Fabregas: "A Firenze siamo stati perfetti, è stata una partita che ci ha dato tante certezze su di noi"
L'allenatore spagnolo dei lariani ha detto la sua in vista della gara contro il Napoli, tornando sul successo contro i viola
In conferenza stampa per la presentazione della sfida di domani contro il Napoli, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha detto la sua tornando anche sulla vittoria contro la Fiorentina: "Siamo una squadra giovane ed in crescita ma abbiamo l'ambizione giusta per toglierci tante soddisfazioni, in questo senso la vittoria di Firenze è stata importantissima perchè ci ha dato grandi certezze e da queste cercheremo di affrontare il Napoli con aggressività. Dovremo essere più perfetti di Firenze dove abbiamo offerto una delle nostre prestazioni migliori, puntiamo a dare continuità perchè il nostro progetto ci vuole in alto anche contro avversari che sulla carta ci sono superiori".