Fabregas attacca Gasperini: “Quando perdi devi salutare. Io l’ho fatto quando ho preso 4 gol”

Finale incandescente a Como. La Roma perde di misura, 2-1, contro i padroni di casa. Gasperini, arrabbiato per l’espulsione di Wesley, non saluta Fabregas prima di rientrare negli spogliatoi. Il gesto non è piaciuto per niente al tecnico della squadra lombarda.
Così ha commentato l’ex centrocampista spagnolo, nel post partita: “L’ho trovata una cosa antisportiva“, ha detto lo spagnolo, “io sia quando sono arrabbiato sia quando vengo espulso o penso che l’arbitro mi abbia fatto un torto, a fine partita vado sempre a stringere la mano all’altro allenatore”.
“Questione di rispetto e sportività, sono dispiaciuto di quanto accaduto”, ha aggiunto Fabregas, “mi intristisco quando un mio collega va via senza salutare. Io sono andato a salutarlo come faccio sempre e l’ho visto andare via. In partita si combatte ma poi ci si stringe la mano. Anche io di recente ho fatto cose di cui non sono orgoglioso però penso che dobbiamo dare l’esempio. Ricordiamoci che i ragazzi ci seguono…comunque spero si parli della vittoria al 99% e l’1% di questo episodio”, le parole a Dazn.