Fabregas attacca Gasperini: “Quando perdi devi salutare. Io l’ho fatto quando ho preso 4 gol”

“Questione di rispetto e sportività, sono dispiaciuto di quanto accaduto”, ha aggiunto Fabregas, “mi intristisco quando un mio collega va via senza salutare. Io sono andato a salutarlo come faccio sempre e l’ho visto andare via. In partita si combatte ma poi ci si stringe la mano. Anche io di recente ho fatto cose di cui non sono orgoglioso però penso che dobbiamo dare l’esempio. Ricordiamoci che i ragazzi ci seguono…comunque spero si parli della vittoria al 99% e l’1% di questo episodio”, le parole a Dazn.