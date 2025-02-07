Fabregas furioso, non ci sta: "Non c'è interpretazione, è rigore per noi. Al contrario lo davano alla Juve"

Cesc Fabregas non ci sta e denuncia il grave errore arbitrale subito dal suo Como contro la Juventus. Il suo sfogo

Mister Cesc Fabregas, intervenuto con grande amarezza a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga con la Juventus, ha commentato così l'episodio del rigore non dato a Douvikas e la prestazione dei suoi: "Sono soddisfatto della prestazione, non meritavamo di perdere dopo aver giocato 60 minuti così ad alti livelli. La squadra poi ha saputo anche gestire il suo dominio, cosa che non avevamo fatto contro Atalanta e Milan, quindi in questo siamo migliorati. Poi ci sono cose contro le quali non si può lottare... Sto aspettando che mi facciate la domanda sul rigore, perché sono sicuro che tu non me la farete. Lo dico io: ci manca un rigore nettissimo".

Ancora sul rigore non dato a Douvikas per tocco di mano di Gatti: "Non c'è alcuna interpretazione, è un rigore nettissimo: Gatti la devia e toglie a Douvikas la palla della vittoria. Alla fine perdi la partita e resti come uno stupido, con zero punti. Oggi non resto zitto perché a gennaio è già successo tante altre volte. Contro la Lazio Gigot entra duro su Nico Paz: non dico che è rosso, ma è io perdo un giocatore per tre partite e non arriva neanche un fischio o un cartellino giallo. Col Milan fallo evidentissimo a metà campo: niente, corner e 1-1. Contro l'Udinese Goldaniga non tocca il giocatore, secondo giallo ed espulsione. L'opposto succede con Luca Pellegrini dopo un fallo su Diao. Sono tante partite che succedono cose del genere. Io non parlo per me: difendo Como, la società e la città. Basta. Scuso l'arbitro di stasera, ci sta che non l'abbia visto, ma quando questa giocata va al VAR sì che mi vengono i dubbi...".

Su quali dubbi: "Dubbi su come viene gestita la partita da una parte e dall'altra. O li fischi sempre rigori così o non li fischi mai, chiediamo giustizia".

Sul calcio italiano: "Sono qua da due anni e mezzo, non sono arrivato adesso. Non sto attaccando il calcio italiano, io parlo del calcio in generale visto che queste cose succedono anche in Europa e negli altri campionati. Però, o è rigore o non è rigore". Lo scrive TMW

ECCO IL VIDEO DEL RIGORE NON DATO AL COMO CONTRO LA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/iniziano-i-regali-alla-juventus-per-farla-andare-in-champions-tocco-di-mano-di-gatti-niente-rigore/288125/