Fabregas su Ikoné: "Credo in lui. Qui ci sono dinamiche diverse dalla Fiorentina, deve fare la differenza"

La Fiorentina si prepara per la sfida del Franchi, dove incontrerà il Como. Tra gli uomini a disposizione di Fabregas c'è anche Jonathan Ikoné, passato coi lariani nell'ultima sessione di mercato inve...

La Fiorentina si prepara per la sfida del Franchi, dove incontrerà il Como. Tra gli uomini a disposizione di Fabregas c'è anche Jonathan Ikoné, passato coi lariani nell'ultima sessione di mercato invernale, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Proprio ieri, in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha risposto sulle condizioni dell'esterno ex viola, sottolineando: “Vedo un giocatore in cui credo tanto ed è forte. Si deve adattare al nostro stile di gioco, ci sono dinamiche diverse dalla Fiorentina. Deve mettersi a posto subito, velocemente". Ha poi aggiunto, in merito alla possibilità di vederlo in campo contro la sua ex squadra: "Vediamo se entra a gara in corso o inizia, ma deve fare la differenza in questa squadra”.