Fabregas: “Nessuno poteva immaginare la Fiorentina ultima in classifica, ma tutto può succedere”

Tra le tante sconfitte di questo avvio stagionale Viola c’è anche quella contro il Como, che invece si sta affermando tra le realtà più competitive di questo campionato. L’ambizione dei comaschi è alta, lo confessa l’allenatore Cesc Fabregas in conferenza stampa, con un riferimento anche sulla Fiorentina.

Le sue dichiarazioni: “Tutto può succedere. Nessuno pensava che la Fiorentina sarebbe potuta essere ultima in classifica, ma può succedere. Così come il Leicester che vince la Premier League. Noi stiamo con i piedi per terra, abbiamo umiltà assoluta e continuiamo a lavorare”.