Ikoné punzecchia Palladino: "Alla Fiorentina si giocava, ma qui a Como si gioca ancora di più"

L'ex viola a segno oggi contro il Venezia, ha ribadito di trovarsi molto bene sul lago e con il tecnico Cesc Fabregas

Jonathan Ikoné, attaccante del Como in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro il Venezia al "Giuseppe Sinigaglia". Tra le dichiarazioni più rilevanti, l'ex viola ha parlato del suo primo gol con la maglia del Como e delle richieste del tecnico Cesc Fàbregas, che gli ha chiesto di portare personalità e fare la differenza entrando in campo.

"Mi ha detto che avevamo bisogno di personalità, soprattutto in una partita come questa, dove sarebbe stato cruciale affrontare gli avversari uno contro uno", ha spiegato Ikoné.

Sul livello tecnico del Como, l'attaccante ha dichiarato: "Alla Fiorentina si giocava, ma qui si gioca anche di più. Sono felice di essere arrivato e credo che questa sia una squadra forte, dobbiamo solo dimostrarlo con i fatti".