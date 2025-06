Fabregas si allontana dall’Inter? Il Presidente del Como: “Il nostro percorso è lungo, non lascerà il club”

Cesc Fabregas all’Inter? Arriva una stoppata dell’ultimo minuto. “Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club” Parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como che ha parlato così in questi minuti ad un evento pubblico a Londra. Sul palco del Sxsw London, al fianco proprio del tecnico spagnolo, il presidente lariano ha quindi almeno pubblicamente chiuso la porta alla partenza dell’ex centrocampista, come riportato dal giornalista Davide Zirosky.