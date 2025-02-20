Sentite Viviano: "Cambierei subito Palladino con Fabregas. Calcio dalla Fiorentina non ha futuro"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’ex portiere della Fiorentina e tifoso viola Emiliano Viviano ha commentato le ultime prove della squadra di Raffaele Palladino esprimendosi su varie tematiche. “F...

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’ex portiere della Fiorentina e tifoso viola Emiliano Viviano ha commentato le ultime prove della squadra di Raffaele Palladino esprimendosi su varie tematiche. “Farei subito a cambio tra Fabregas e Palladino, andrei anche ora a Como a portarlo io. La squadra lariana ha un grande allenatore. Mi dispiace per Raffaele, però… Mi piace come ragiona Fabregas, nonostante faccia un calcio preciso e venga da una scuola molto integralista come quella spagnola, ogni volta cambia maniera di pressare, di costruire, la disposizione in campo. Il Como ha massacrato la Fiorentina, non le ha fatto capire un c***o. La Fiorentina poteva trovare il gol nei primi 10 minuti, ed in generale grazie ai singoli anche nel corso della gara, ma per quanto riguarda la proposta è stata massacrata dalle idee del Como”.