Fabregas avvisa i suoi: "La Fiorentina è una squadra forte, hanno avuto anche 2 giorni di riposo in più"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Napoli in Coppa Italia per parlare anche della prossima partita con la Fiorentina, queste le sue parole:"...

L'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Napoli in Coppa Italia per parlare anche della prossima partita con la Fiorentina, queste le sue parole:

"La Fiorentina è in grande difficoltà ma è una squadra forte, con grandi giocatori. Dobbiamo mettere da parte l'euforia e prepararci al meglio perché vogliamo i 3 punti. La Fiorentina ha anche due giorni di riposo in più per questo dovremmo gestire bene le forze dopo l'impegno di oggi"