Il Genoa riacciuffa il Como nel recupero. Espulso Ramon che salterà la partita contro la Fiorentina

Si giocata ieri sera la partita tra Como e Genoa terminata con il risultato di 1-1 dopo che il Como è stato in vantaggio per larga parte della partita. Infatti alla meraviglia di Nico Paz ha risposto...

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2025 12:06

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