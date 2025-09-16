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Il Genoa riacciuffa il Como nel recupero. Espulso Ramon che salterà la partita contro la Fiorentina

Si  giocata ieri sera la partita tra Como e Genoa terminata con il risultato di 1-1 dopo che il Como è stato in vantaggio per larga parte della partita. Infatti alla meraviglia di Nico Paz ha risposto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2025 12:06
Il Genoa riacciuffa il Como nel recupero. Espulso Ramon che salterà la partita contro la Fiorentina -
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Si  giocata ieri sera la partita tra Como e Genoa terminata con il risultato di 1-1 dopo che il Como è stato in vantaggio per larga parte della partita. Infatti alla meraviglia di Nico Paz ha risposto Ekuban nei minuti di recupero, con il Genoa che è stato vicino anche a ribaltarla nel finale. Decisiva per l'andamento della partita è stata l'espulsione del difensore del Como Jacop Ramon che salterà dunque anche la partita contro la Fiorentina. Assenza pesante per Fabregas

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